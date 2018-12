Klimaranking: Austrian Airlines landet nur auf Platz 81

Die Austrian Airlines liegen im Ranking der Klimaschutzorganisation Atmosfair auf Platz 81 der am wenigsten klimaschädlichen Airlines der Welt. Der Index wurde am Samstag anlässlich der UN-Klimakonferenz in Kattowitz vorgestellt und bildet mit etwa 33 Millionen Flügen rund um den Globus etwa 92 Prozent des weltweiten Luftverkehrs ab, hieß es in einer Pressemitteilung von Atmosfair.

Insgesamt sind 125 Luftlinien gelistet. Die britische Fluggesellschaft TUI Airways steht vor der brasilianischen Gesellschaft LATAM Brasil auf Platz eins. Auf Platz drei liegt demnach China West Air, auf Platz vier die deutsche Schwestergesellschaft von TUI Airways, TUIfly. Mit Condor auf Platz neun schaffte es ein weiterer deutscher Ferienflieger in die Top Ten. In die Bewertung fließen insbesondere der CO2-Ausstoß pro Nutzlastkilometer sowie dessen Vergleich mit dem bestmöglichen Flug ein. Vergeben werden dabei sogenannte Effizienzpunkte. Die besten Werte erreichen Airlines mit modernen Flugzeugen und vielen Sitzen darin, die zusätzlich sowohl die Sitze als auch den Frachtraum gut auslasten.