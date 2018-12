Energiefonds: Klima schützen, Heizkosten sparen

Wie werden sich die Preise für Öl und Gas sowie für erneuerbare Energieträger entwickeln?

Das ist reine Spekulation. Der Ölpreis und der damit verbundenen Gaspreis sind beides politische Preise. Die Kosten richten sich nach der Fördermenge, die von den Erdölproduzenten gesteuert wird. Der Preis für erneuerbare Energieträger hängt auch von der Höhe den Ökostrom-Förderungen ab sowie von steuerlichen Rahmenbedingungen.

Warum bringen die EU-Pläne zur Reduktion des Schadstoff-Ausstoßes nicht die gewünschte Wirkung?

Dafür gibt es viele Gründe. Die Auswahl der Themenbereiche ist nicht rational begründbar. Ein Bereich mit deutlich steigendem CO 2 -Ausstoß ist etwa der Luftverkehr in der EU. Doch Fernreisen sind bei der Klimaschutz-Diskussion kein Thema. Kritik gibt es vor allem am Autoverkehr. Wohlhabende können sich ein Elektro-Auto kaufen. Beim Flugverkehr würde vor allem eine Reduktion der Flüge den Schadstoffausstoß reduzieren. Doch das wird politisch nicht gewünscht.

Kann die Klimapolitik der EU eine Zunahme des weltweiten CO 2 -Ausstoßes verhindern?