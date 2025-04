Firma von Immo-Milliardär Klemens Hallmann meldet Insolvenz an

Das "toxische Marktumfeld der vergangenen Jahre" habe die Immobilienwirtschaft stark unter Druck gesetzt, was auch negativ auf die Entwickler abgefärbt habe. Das gestiegene Zins- und Inflationsniveau, deutlich höhere Baukosten und schärfere regulatorische Vorgaben, beispielsweise durch die KIM-Verordnung, hätten die Rahmenbedingungen erschwert, so das Unternehmen. Dennoch gebe es bereits erste Signale für eine Entspannung am Markt - so seien Zinsen und Inflation bereits zurückgegangen. "Die Vorzeichen für eine positive Wende in der Immobilien- und Baubranche stehen gut", schreibt die Süba.