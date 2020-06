Kleine Börsen holen auf

Der Erste Group-Experte empfiehlt defensive Aktien mit einer hohen Dividendenrendite, zum Beispiel aus der Nahrungsmittelbranche. An der Wiener Börse favorisiert er OMV, voestalpine und Vienna Insurance. Zu Vorsicht rät er bei Telekom- und Versorger-Aktien. In der Telekom-Branche gebe es keine großen Wachstumsraten, der Konkurrenzdruck sei hoch, was zu mageren Renditen führe. Die Energieversorger litten unter dem tiefen Strompreis und den Problemen am Gasmarkt.

Einen speziellen Tipp hat Bank-Austria-Private-Banking-Chefanalystin Monika Rosen parat. "Technologie bleibt ein heißes Thema", ist sie angesichts des Hypes um Aktien wie Facebook sicher. Ein zusätzlicher Impuls sei die Fusion am US-Kabelmarkt zwischen Time Warner und Comcast. Der Tech-Markt Nasdaq sei zudem die einzige große US-Börse, die noch nicht ihren früheren Allzeitrekord erreicht hat. Generell sei nach fünfjähriger Kursrallye das Risiko bei Aktien nun höher, doch gebe es mehr Potenzial als bei Anleihen. Diese hätten im Jänner schon viel Potenzial ausgeschöpft.