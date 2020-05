Klarer Aufschwung an Wiener Börse geht weiter

Die Wertpapiere des Luftfahrtzulieferers FACC verloren dagegen 4,05 Prozent. Am Freitag war bekannt gegeben worden, der Konzern stehe vor einem massiven Stellenabbau in Ried. FACC arbeite derzeit an verschiedenen Szenarien, aber "im Worst-Case-Szenario kann das aus heutiger Sicht einen Mitarbeiterabbau von bis zu 700 Personen bedeuten", zitierten die "OÖN" Firmenchef Robert Machtlinger.

Porr stabil

Porr tendierten unverändert. Der Baukonzern hat sich einen Infrastrukturauftrag in Polen gesichert. Gemeinsam mit dem polnischen Konsortialpartner Mota-Engil Central Europe S.A. baut das Unternehmen einen 15 Kilometer langen Abschnitt der Schnellstraße S1. Das Ordervolumen beläuft sich auf knapp 217 Mio. Euro (990 Mio. Zloty), wie der heimische Baukonzern, der auch Konsortialführer ist, mitteilte. Baustart ist im dritten Quartal 2021.