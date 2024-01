Kipppunkt bei Verbrennern erreicht: BMW setzt auf E-Autos

BMW will seinen Absatz in Zukunft vor allem mit E-Autos steigern. Der Kipppunkt beim Verbrenner sei bereits erreicht, sagte BMW-Finanzchef Walter Mertl vor Journalisten. "Unser Wachstum kommt vor allem aus den elektrischen Fahrzeugen." Die CO2-Regulierung in vielen Regionen spreche gegen weiteres Wachstum mit Verbrennern. "Das jetzige Absatzplateau an Verbrennerautos wird noch anhalten und dann leicht abfallen." Wichtiger Verbrennerstandort der Bayern in ├ľsterreich ist Steyr.

Grunds├Ątzlich halte BMW an seiner langfristigen Absatzprognose fest. "Wir sehen ein Absatzpotenzial von drei Millionen Autos", sagte der Manager.

>Mehr zum Thema: Dudenh├Âffer sieht Welle gegen E-Autos

Der Hochlauf der Elektromobilit├Ąt werde dabei nicht auf Kosten der Gewinnmarge gehen: Das Margenziel von acht bis zehn Prozent im Autogesch├Ąft stehe. "Und bis jetzt haben wir noch immer geliefert, was wir versprochen hatten." Schon jetzt verdiene BMW mit jedem E-Auto Geld, auch wenn die Gewinnmarge noch nicht so hoch sei wie bei einem Verbrenner. Allerdings erhoffe sich BMW einen deutlichen Schub von der Einf├╝hrung der n├Ąchsten Batteriegeneration mit der Neuen Klasse, die ab 2026 auf den Markt kommt. Zugleich stiegen die Kosten f├╝r Verbrennerfahrzeuge, unter anderem durch die Abgasregeln Euro 7. "Das gibt es alles nicht f├╝r Nullkosten."

>Mehr zum Thema: BMW-Chef: "Dass Verbrenner profitabler sind als E-Autos, ist falsch"

Mertl zeigte sich f├╝r das laufende Jahr zuversichtlich: "Unser Auftragsbestand reicht mittlerweile ins zweite Quartal hinein und das macht uns zuversichtlich, dass das Jahr 2024 auch laufen wird", sagte er. Allerdings d├╝rfte der Preisdruck anhalten: "Trotz unserer starken Preisdisziplin wird Rabattierung in bestimmten Preisb├Ąndern ein Thema sein." Insbesondere in China waren zuletzt die Preise vor allem f├╝r E-Autos unter Druck, nachdem Tesla seine Preise gesenkt hatte, aber auch in anderen M├Ąrkten sind inzwischen Rabatte wieder an der Tagesordnung.

Im vergangenen Jahr verkauften die M├╝nchner mit 2,5 Millionen Autos der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce so viele Fahrzeuge wie nie zuvor. 15 Prozent der verkauften Autos waren Elektroautos. F├╝r das laufende Jahr hat sich das Unternehmen vorgenommen, dass jedes f├╝nfte Auto nur noch ├╝ber einen Elektromotor verf├╝gen wird - insgesamt k├Ânnten es 500.000 Elektroautos werden.