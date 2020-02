Kika/Leiner-Chef will 2021 mit Küchen in Gewinnzone

Die im Jahr 2019 erfolgte Schärfung der Marken Leiner und Kika sowie die stärkere Inszenierung der Waren haben sich laut Gütebier umsatzmäßig bereits ausgezahlt. Kika verkaufe Waren vom Preiseinstieg bis zur "guten Mitte". Leiner biete auch Preiseinstiegsprodukte, der Fokus liege aber auf der gehobenen Mitte mit einem Schwerpunkt bei Top-Marken. Die Sortimentsüberschneidung von Kika und Leiner lag vor Übernahme durch Signa bei 85 Prozent und wurde nun auf 60 bis 65 Prozent reduziert. Der Eigenmarkenanteil von Kika liegt laut eigenen Angaben zwischen 12 bis 15 Prozent und bei Leiner bei knapp über 25 Prozent. Der Kika/Leiner-Chef will den Eigenmarkenanteil bei beiden Einrichtungshäusern künftig auf ein Drittel steigern. Gleichzeitig sind österreichische Möbelmarken für Gütebier ein wichtiges Differenzierungsmerkmal zu Mitbewerbern.

Kika und Leiner haben vom Mutterkonzern Signa eine "zweistelligen Euro-Millionenbetrag" für die Modernisierung der Filialen bekommen. Die Leiner-Filiale in der Wiener Hadikgasse und der Kika in Linz gelten als Musterfilialen für die Sanierungsoffensive. Die Renovierung des Kika-Standorts in Eugendorf ( Salzburg) im vergangenen Herbst brachte laut Gütebier ein "sattes zweistelliges Umsatzplus". Weitere größere Umbauten folgen in Kürze, unter anderem bei Standorten in Wien, Vösendorf, Salzburg, Graz und St. Pölten. Geringfügige Renovierungen sind auch in anderen Filialen geplant. Im von der Signa-Gruppe geplanten neuen Warenkaufhaus KaDeWe im Leiner-Gebäude in der Wiener Mariahilfer Straße - die Fertigstellung des Baus ist für 2023 geplant - sollen nach derzeitigen Stand keine Möbel mehr angeboten werden. Man sei derzeit auf der Suche nach einem neuen Leiner-Standort in Wien, so der Firmenchef.