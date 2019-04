Kika/Leiner-Chef braucht 2-stelligen Millionenbetrag von Benko

Währenddessen sagt Gütebier der „Servicewüste“ den Kampf an. Aus seiner 50-jährigen Berufserfahrung im Möbelhandel wisse er, dass Kunden freitags, samstags und montags Möbel kaufen und unter der Woche die Mittagspause für einen Markt-Besuch nutzen. „Also just, wenn die Mitarbeiter auf Mittagspause sind. Das Zauberwort lautet Personaleinsatzplanung. Ich glaube, bei Kika/Leiner ist bisher gar nicht gezaubert worden“, fügt er hinzu. Das ändere sich jetzt – genauso wie das Sortiment, die Logistik im Hintergrund und die Auslieferungszeiten. Früher sind nur 30 Prozent der Lieferungen in der versprochenen Woche zugestellt worden, gesteht Gütebier. „Heute liegt die Quote bei 82 Prozent.“ Dank der neu aufgestellten Logistik, die es ab Mai für etwa 25 Prozent des Sortiments möglich macht, binnen 48 Stunden lieferbar zu sein, ab September sogar binnen 24 Stunden, kündigt der Kika/Leiner-Chef – ganz Marketing-Mensch – an.