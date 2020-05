Kika/Leiner beendet Kurzarbeit

Von einer "sensationellen Wiedereröffnung" berichtet die Möbelkette Kika/Leiner in den ersten eineinhalb Wochen nach dem siebenwöchigen Lockdown. Die Coronakrise sei in allen 42 Einrichtungshäusern von den Umsätzen her nicht mehr zu bemerken. Das Geschäft läuft so gut, dass alle Einrichtungsberater aus der Kurzarbeit zurückgeholt werden konnten und neue Mitarbeiter gesucht werden.

"Wir hatten in den letzten Tagen in allen Häusern eine enorm hohe Kundenfrequenz und Kaufbereitschaft. Die erste Woche war sogar weit besser als die stärkste Vergleichswoche im Weihnachtsgeschäft", so Geschäftsführer Reinhold Gütebier am Mittwoch in einer Aussendung. Alle Erwartungen seien um ein Vielfaches übertroffen worden.

Hygienemaßnahmen

Auch die Einhaltung der Hygienemaßnahmen wegen der Coronavirus-Pandemie funktioniert laut dem Kika/Leiner-Chef einwandfrei. "Die Größe unserer Filialen kommt uns in Sachen Abstandhalten sehr entgegen, das Tragen der Mund-Nasenschutz-Masken wird vorbildlich eingehalten und schränkt den Möbelkauf in keinster Weise ein", so Gütebier. Ab Freitag ist auch die hausinterne Gastronomie wieder geöffnet.