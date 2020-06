kika/Leiner baut um und verkauft bald auch Handys

Der neue Eigentümer Steinhoff verpasst dem heimischen Möbelhändler kika/Leiner einen einheitlichen Markenauftritt und krempelt das Sortiment um. Vor kurzem trat kika/Leiner aus der deutschen Einkaufsorganisation Atlas aus und wird nun in erster Linie mit Steinhoff-Produkten beliefert. Dazu zählt auch Unterhaltungselektronik.

Nach und nach soll es in allen Filialen TV-Geräte, Tablets und vertragsfreie Handys zu kaufen geben. Beim ebenfalls zur Steinhoff-Gruppe gehörenden französischen IKEA-Rivalen Conforama zählt das Elektroniksortiment zu einer wichtigen Einnahmequelle. Man wolle als Teil eines internationalen Konzerns die Synergien und Ressourcen, vor allem in den Bereichen Sortiment, Werbung und Logistik nutzen, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. „Es ist unser Ziel, uns als Nummer Eins am heimischen Markt zu positionieren“, sagt Hermann Wieser, neuer Geschäftsführer von kika Leiner.