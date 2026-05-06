Knapp ein Drittel der österreichischen Firmen verweigert KI
Zusammenfassung
- 31 Prozent der österreichischen Unternehmen nutzen keine KI und planen auch keinen Einsatz.
- Nur 8 Prozent der Firmen mit KI-Projekten erzielen messbare Effizienzsteigerungen, und 47 Prozent können den wirtschaftlichen Nutzen nicht bewerten.
- Investitionen in KI bleiben gering, und es mangelt an klaren Strategien, Know-how und gezielten Schulungen.
In vielen mittleren und großen Unternehmen ist Künstliche Intelligenz (KI) zumindest in Form von Pilotprojekten bereits angekommen, es gibt aber immer noch einen beträchtlichen Teil an Firmen, die dem Thema komplett fernbleiben. Laut einer Umfrage des Beratungsunternehmens EY nutzt knapp ein Drittel (31 Prozent) keine KI und plant auch keinen künftigen Einsatz. Für die, die KI bereits benutzen, gestaltet sich die wirtschaftliche Erfolgsmessung schwierig.
Für die Umfrage hat EY 100 Führungskräfte in Unternehmen in Österreich mit mehr als 100 Mitarbeitern befragt. Bereits 69 Prozent der Befragten setzen im Unternehmen KI zumindest in Pilotprojekten bereits ein. Eine breite Skalierung und messbare Effizienzsteigerungen erzielen allerdings nur 8 Prozent davon. Die wirtschaftliche Bewertung von KI ist schwierig, in knapp jedem zweiten Unternehmen (47 Prozent) ist eine solche noch nicht möglich. Nur rund ein Viertel (24 Prozent) der Firmen kann einen messbaren erzielten Mehrwert erfassen.
Oft teures Experiment
„Ohne klare Zieldefinition und konsequentes Messen ist KI ein teures Experiment ohne Steuerung. Unternehmen, die den wirtschaftlichen Nutzen nicht erheben, können ihre Investitionen nicht rechtfertigen - und verpassen die Chance, KI gezielt weiterzuentwickeln“, sagte Patrick Ratheiser, der bei EY in Österreich für KI zuständig ist.
Auch auf strategischer Ebene gibt es noch Lücken. Nicht einmal ein Drittel der Unternehmen, die mit KI arbeiten oder Projekte planen, gibt an, dass die Führungsebene eine klare KI-Strategie definiert hat, den Einsatz aktiv unterstützt und dafür Budget sowie Ressourcen bereitstellt. Vielen Firmen mangelt es auch an Know-how. Lediglich 22 Prozent der Befragten sehen bei sich hohes internes KI-Know-how oder stellen Spezialisten auf dem Gebiet an. Gezielte Schulungen dazu gibt es in 27 Prozent der Unternehmen.
Investitionen halten sich in Grenzen
Auch die Investitionen in KI halten sich noch in Grenzen. Knapp ein Viertel der Unternehmen, die KI einsetzen oder planen, haben bisher noch keine Mittel investiert, weitere 32 Prozent haben weniger als 50.000 Euro in KI gesteckt. Das Geld wird meist für Softwarelizenzen und Cloud-Services, Schulungen oder System-Integration verwendet.
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