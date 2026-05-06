Knapp ein Drittel der österreichischen Firmen verweigert KI

In vielen mittleren und großen Unternehmen ist Künstliche Intelligenz (KI) zumindest in Form von Pilotprojekten bereits angekommen, es gibt aber immer noch einen beträchtlichen Teil an Firmen, die dem Thema komplett fernbleiben. Laut einer Umfrage des Beratungsunternehmens EY nutzt knapp ein Drittel (31 Prozent) keine KI und plant auch keinen künftigen Einsatz. Für die, die KI bereits benutzen, gestaltet sich die wirtschaftliche Erfolgsmessung schwierig.

Für die Umfrage hat EY 100 Führungskräfte in Unternehmen in Österreich mit mehr als 100 Mitarbeitern befragt. Bereits 69 Prozent der Befragten setzen im Unternehmen KI zumindest in Pilotprojekten bereits ein. Eine breite Skalierung und messbare Effizienzsteigerungen erzielen allerdings nur 8 Prozent davon. Die wirtschaftliche Bewertung von KI ist schwierig, in knapp jedem zweiten Unternehmen (47 Prozent) ist eine solche noch nicht möglich. Nur rund ein Viertel (24 Prozent) der Firmen kann einen messbaren erzielten Mehrwert erfassen.