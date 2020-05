KI soll bei Facebook-Messenger Betrüger aufspüren

Kommunikation mit Schwindlern

"Allzu oft interagieren Menschen mit jemandem online, von dem sie denken, dass sie ihn kennen oder ihm trauen können, der aber in Wirklichkeit ein Betrüger oder Schwindler ist", erklärte Sullivan.

Dies sei mitunter auf den ersten Blick schwer zu erkennen "und die Folgen können kostspielig sein".

Ausschau nach verdächtigem Verhalten

Um potenzielle Betrüger aufzuspüren, hält das neue Sicherheitssystem Ausschau nach verdächtigem Verhalten wie dem massenhaften Versenden von Nachrichten an bestimmte Bevölkerungsgruppen oder an Nutzer in einem bestimmten geografischen Gebiet.

Die Betroffenen erhalten laut Unternehmensangaben dann einen Warnhinweis, bevor sie womöglich vorschnell auf Nachrichten dubiosen Ursprungs reagieren.