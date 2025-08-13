Warum ein KI-Start-up Googles Browser Chrome kaufen will

Das KI-Start-up Perplexity will Googles Webbrowser Chrome übernehmen. Am Dienstag bot das 2022 gegründete Unternehmen 34,5 Mrd. Dollar (29,7 Mrd. Euro) für den Browser.

Google dürfte wenig Interesse an einem Verkauf haben, könnte aber bald dazu gezwungen werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Angebot.

Wer ist Perplexity?

Das US-Technologie-Start-up wurde 2022 von Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho und Andy Konwinski gegründet und betreibt eine KI-Suchmaschine, die Nutzeranfragen in natürlicher Sprache beantwortet und dazu auch Quellenangaben liefert.

Die Gründer sind seit Jahren in der KI-Szene aktiv. Srinivas war zuvor etwa für den ChatGPT-Macher OpenAI, aber auch für Googles-KI-Arm Deep Mind tätig. Yarats forschte bei Facebook zu KI und war ebenso wie Ho für die Fragen-und-Antworten-Plattform Quora tätig.

Bisher hat das Start-up rund eine Mrd. Dollar von Investoren, darunter der Chiphersteller Nvidia und der japanische Technologiekonzern Softbank, eingesammelt.

Steht Chrome überhaupt zum Verkauf?

Google hat sich bisher nicht zu dem Angebot geäußert, dürfte aber wenig Interesse daran haben, seinen Browser zu verkaufen. Allerdings könnte der Suchmaschinenkonzern zum Verkauf gezwungen werden.

Das US-Justizministerium hatte Google 2020 wegen des Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung u. a. bei der Websuche verklagt. Ein US-Bundesgericht hatte in dem Kartellrechtsverfahren bereits im vergangenen Jahr festgestellt, dass Google mit seiner Suchmaschine über eine Monopolstellung verfügt. Noch im August soll darüber entschieden werden, wie verhindert werden kann, dass Google das Monopol erweitert oder aufrecht erhält. Zur Diskussion steht die Abspaltung des Browsers Chrome. Marktbeobachter halten das aber für unwahrscheinlich. Google könnte auch dazu angehalten werden, sich vom Play Store oder dem Betriebssystem Android zu trennen.

Das Angebot des KI-Start-ups kann auch als Signal an das Gericht gewertet werden. Perplexity präsentierte sich darin als unabhängiger Betreiber. Das Unternehmen will sich damit wohl auch als Herausforderer im Such- und Browsermarkt in Stellung bringen.