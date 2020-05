Kevin Costner: Der mit der Uhr tanzt

Schladming

Im Rahmen der alpinenSki-WM 2013 inhatden Schauspieler, Regisseur und Produzenten kennengelernt. Schnell einigte man sich auf die Gründung einer gemeinsamen Vertriebsfirma, an der der 59-jährigezu 15 Prozent beteiligt ist. "Ihm geht es nicht darum, schnell ein paar Millionen zu machen", sagt. Am Strand vonbrachte der Weltstar seine Ideen zur "Kollektion" vonein. 13 Modelle wurden produziert, zwei Monate danach ging der erste Prototyp in Produktion. 130.000 Stück umfasst vorerst die Kevin-Costner-Kollektion.

Wie tickt Costner? "Anfänglich war es eine reine Geschäftsbeziehung, inzwischen hat sich eine Freundschaft entwickelt", erzählt Riedl. Costner soll nun als Testimonial die Erschließung neuer Märkte ermöglichen. "Neben den USA möchten wir in Indien und China Fuß fassen. Und da erleichtert uns so ein Promi den Einstieg ungemein", unterstreicht der Jacques-Lemans-Gründer.

Am Samstag startet in den USA der Blockbuster " Black and White". Kevin Costner spielt einen trauernden Witwer, der um das Sorgerecht seiner Enkelin kämpft – und dabei auffallend oft auf die Uhr schaut. Die St. Veiter Firma ist Hauptsponsor des Films, dem Kritiker Oscar-Potenzial prophezeit haben.

Im Jahr 2015 wird Costner Kärnten beehren. Vor einiger Zeit stieg "JL" ins Weingeschäft ein: Riedl kaufte und investierte 22 Millionen Euro in die Ruine Taggenbrunn bei St. Veit, legte dort einen Weingarten an. "Bei der Eröffnung 2015 ist Costner der Stargast", erklärt Riedl.