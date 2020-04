Keine Laptops, keine Server: Stillstand bei Baubehörden

Noch aber ist in den Behörden der Blick nicht auf den konjunkturellen Aufbruch nach der Krise gerichtet. Die Wiener MA 21, zuständig für Flächenwidmung und öffentliche Auflagen, hat vorläufig die Behandlung von öffentlichen Auflagen für Widmungen gestoppt. „Das ist für viele Projekte ein massiver Rückschlag und Zeitverlust“, sagt Ulm. Gewisse Strukturen in der Verwaltung seien nicht homeofficefähig. Das sei inakzeptabel, meint Soravia. Man könne nicht einfach hinnehmen, dass die Verwaltung sage, wir warten jetzt ein paar Monate. Und die Kärntner Landesregierung hat gar einen Brief an die Bezirksverwaltungen geschrieben, in dem sie darauf hinweist, dass aus Kostengründen keine Bauprojekte vorangetrieben würden, erzählt Soravia, der selbst Kärntner ist, entsetzt.

Die VÖPE hat jetzt einen offenen Brief an alle Baulandesräte in Österreich geschrieben, in dem sie auf diese Missstände hinweist. Es dürfe nicht sein, dass Beamte in Österreich nicht zu Hause ihre Arbeit weiterführen könnten, weil digitale Zugänge fehlten. Die beiden Präsidenten fordern in dem Brief eine sofortige Aufnahme ruhend gestellter Verfahren, Beschlüsse im Umlaufverfahren, Verlängerung von Fertigstellungsfristen und rasche Ausstattung der Beamten mit homeofficefähiger Hard- und Software.