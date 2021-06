Keine Innovationen: „Ausnahmslos alle halten sich daran“

Österreichs Händler haben heuer so viele Räder eingekauft wie nie zuvor – rund 500.000 Stück. Und damit um 100.000 mehr als in den Vorjahren. Klingt viel, ist aber zu wenig. Denn die Nachfrage ist in einem noch stärkeren Ausmaß gestiegen, sagt Holger Schwarting, Chef der Händlergemeinschaft Sport 2000. Er hat bereits die Räder für den Sommer 2023 bestellt – 12 Monate früher als in normalen Jahren. Aber seit Corona ist im Sportartikelhandel so gut wie nichts mehr normal.

Die Lieferketten stocken, weil so gut wie alles aus Fernost kommt. Selbst große Marken wie Nike, Adidas oder Puma haben Probleme, genügend Sportschuhe geliefert zu bekommen, ist aus der Branche zu hören. Fabriken waren wegen Corona geschlossen, Fertigungslinien wurden stillgelegt, um Abstandsregeln einhalten zu können. Container sind in den Häfen Chinas Mangelware. Mit einer Entspannung wird erst 2023 gerechnet.

Das einzige was sich derzeit in den Lagern stapelt, sind die Ski, die in Verleihstationen und Lagerhallen verstauben, weil der Winter ein touristischer Totalausfall war.