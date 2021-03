Kaum Chancen auf Wachstum in der Bio-Branche

Bislang ist der Anteil der landwirtschaftlichen Flächen mit Biolandbau in Österreich kontinuierlich auf 26 Prozent gestiegen. Dieser Trend wird so nicht weiter andauern, weil die Konkurrenz um Marktanteile für Bio-Lebensmittel härter wird.

Die EU hat als Ziel für die Landwirtschaft einen Bio-Flächenanteil von 25 Prozent pro Mitgliedsstaat vorgegeben. Polen etwa hat aktuell einen Anteil von 0,5 Prozent. Es werden daher viele EU-Mitgliedsstaaten mit großer landwirtschaftlicher Produktion in den kommenden Jahren ihre Bioproduktion deutlich anheben.

In Österreich werden aktuell mehr Biolebensmittel erzeugt, als im Inland verkauft werden können. Doch künftig wird durch die europaweit steigende Menge an Biolebensmittel die Konkurrenzdruck in den Exportmärkten steigen.