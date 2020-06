Kaufleute und Kühlboxen für Zielpunkt-Märkte

Mit 134 Märkten ist Zielpunkt der zweitgrößte Lebensmittelhändler in Wien – nur Billa hat noch mehr Standorte. Geht es nach den Ankündigungen des Neo-Eigentümers Pfeiffer, wird sich in den Läden – österreichweit 254 – einiges ändern. So soll ein Teil der Filialen an Franchisenehmer übergeben werden. Diesen Plan hatte Pfeiffer bereits für heuer angekündigt, jetzt soll er 2016 umgesetzt werden. „Wir haben schon 30 Interessenten“, betont Pfeiffer-Chef Erich Schönleitner.

Für 2015 hat Pfeiffer zwei Millionen Euro für die Modernisierung der Wiener Filialen reserviert. Geht Schönleitners Plan auf, werden Zielpunkt-Kunden ihre Einkäufe künftig aber ohnehin auch an U-Bahnstationen oder in Bürotürmen abholen; bei Pick-up-Stationen, ähnlich jenen der Post für Pakete. Die gekühlten Zielpunkt-Boxen entwickelt ein Spin-off der Münchener TU, an dem Pfeiffer beteiligt ist. Die ersten 30 Stationen sollen 2016 in Betrieb gehen.