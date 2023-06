Kategoriemieten werden ab Juli erneut erhöht

AK, ÖGB und Mietervereinigung hatten jüngst davor gewarnt, nun tritt der Fall ein: Die Kategoriemieten werden mit 1. Juli erneut um rund 5,5 Prozent angehoben. Das teilte das Justizministerium am Dienstag mit. Es ist die vierte Anpassung in knapp 15 Monaten. Die letzten Erhöhungen in ähnlichem Ausmaß gab es im November 2022, davor bereits im Juni und April 2022.

