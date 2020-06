Katars Herrscherfamilie auf Einkaufstour in Deutschland

Die volle Staatskasse ermöglicht Investitionen in Milliardenhöhe. Deutschland erfreut sich großer Beliebtheit. Um 1,75 Milliarden Euro will nun Jabor Al Thani über die Paramount Services Holding Aktien der Deutschen Bank kaufen. Damit steigt der Anteil der Herrscherfamilie auf insgesamt sechs Prozent. Bei Volkswagen hält die Katar Holding 15,6 Prozent. Beim Bauriesen Hochtief sind es zehn Prozent. Ende 2011 übernahm Katar um 1,1 Milliarden Euro die deutsche Traditionsbank Merck Finck.

Im April 2013 haben sich Kanzlerin Angelika Merkel und der damalige Premierminister Jabor Al Thani bei einem Treffen in Berlin auf eine engere Kooperation der beiden Staaten verständigt. Die Vorwürfe, in Katar würden Tausende Gastarbeiter etwa beim Bau der Stadien für die Fußball-WM 2022 wie Sklaven behandelt, gelten nicht als Hinderungsgrund für ökonomische Verflechtungen. Katar investiert einen dreistelligen Milliardenbetrag in das Prestigeprojekt Fußball-WM.

Jabor Al Thani gehört zur Führungselite des Golfstaates. Er war nicht nur jahrelang Premierminister, sondern auch gleichzeitig mehrere Jahre Außenminister und Chef des Staatsfonds. Laut der britischen Zeitung The Independent besteht seine Familie aus zwei Frauen und fünfzehn Kindern.

Da Katar eine absolute Monarchie ist, muss sich die Herrscherfamilie nicht mit der Opposition auseinandersetzen. Die massiven Drohungen des Königs von Saudi-Arabien, Aballah al-Saud, wird die Al-Thani-Dynastie wohl nicht einfach ignorieren können. Saudi-Arabien stört die eigenständige Außenpolitik seines Nachbarn.