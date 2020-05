Karstadt: Deutsche Gewerkschaft sucht Konfrontation mit Benko

Information am 25. Mai

Kebekus und Geiwitz wollten die Verdi-Tarifkommission nun am 25. Mai über ihre Pläne informieren, teilte die Gewerkschaft weiter mit. "Wir erwarten von den Bevollmächtigten einen Zukunftsplan für die Warenhäuser statt Berechnungen, wie vielen Beschäftigten die Existenz geraubt werden soll", sagte Akman.

Verdi forderte angesichts der Bedeutung der Warenhäuser für die deutschen Innenstädte auch ein Eingreifen der Politik.

Teil der Signa-Holding

Galeria Karstadt Kaufhof kämpft in der Coronakrise ums Überleben. Der Warenhaus-Riese hatte Anfang April ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Dieses gilt als Vorstufe der Insolvenz, folgt den gleichen Regeln und mündet oft in ein reguläres Insolvenzverfahren.

Der Konzern gehört der Signa-Holding des Immobilien-Investors Benko. Dieser hatte Insidern zufolge jüngst ein Paket mit Immobilien der Kette verkauft. In der Schweiz will Benko derzeit zusammen mit der thailändische Central Group die Warenhauskette Globus vom Einzelhandelsriesen Migros übernehmen. In Österreich hat Benko kika/Leiner übernommen.