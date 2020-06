Zwei mit Mut zur Wurst

Haben Mayer-Rieckh und Hofer während der Gründung neben Arbeit auch noch Bett und Tisch geteilt, konzentrieren sie sich heute nur noch auf das Berufliche. Mayer-Rieckh sammelte vor " Hildegard Wurst" erste Job-Erfahrungen in der Berliner Filmbrache und fand, zurück in Wien, nicht den passenden Job. Auch Hofer fühlte sich in seinem Mode-Beruf nicht mehr gefordert. "Die Idee zu einem amerikanischen Hotdog-Stand war immer schon da, wir haben uns nur gewundert, warum das keiner macht. Dann ist die Zeit gekommen, es einfach selber zu wagen", sagt Hofer. "Wir dachten: Jetzt, mit 30, können wir noch ein letztes Mal mutig sein", lacht Mayer-Rieckh.

Warum aber entscheidet man sich bei all der Konkurrenz von Würstelständen und Kebab-Buden für noch einen Fast-Food-Laden? "Uns ist bewusst, dass wir hier nicht das Rad neu erfinden. Aber wir machen trotzdem etwas, das fehlt. Wir sind doch anders und versuchen, was wir machen in seiner besten Form zu präsentieren", sagt Hofer. "Wir haben schon anfangs schnell gemerkt: es kommt gut an, das hat Potenzial. Und jetzt, zweieinhalb Jahre später, möchten wir weiter expandieren." Mayer-Rieckh: "Uns schwebt demnächst Franchise vor – das geht mit dem Laden jetzt auch viel besser als mit dem Moped."