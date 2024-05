Zahnbürste der Zukunft: Ein Wiener und 180 Experten haben sie erfunden

Eine Versprechung, die schon andere Erfinder machten – man erinnert sich an die Amabrush , die groß gefeiert wurde und noch größer gescheitert ist. Und so viel verbrannte Erde hinterließ, dass kein Fördergeber mehr bereit war, das Thema Zahnhygiene anzugreifen, berichtet Kloibhofer. Dabei ist selbst die beste elektrische Zahnbürste, die es heute auf dem Markt gibt, nicht gut genug, sagt er.

„Macht man alles richtig, erreicht eine herkömmliche Zahnbürste nur 70 Prozent der Zahnoberfläche“, sagt Kloibhofer und fragt, ob man in ein Auto steigen würde, das nur zu 70 Prozent funktioniert. Oder in ein Flugzeug. Sein „e1“, an dem Forscher und Software-Entwickler jahrelang im Geheimen getüftelt haben und sogar von einem ehemaligen Philips-CEO (Stichwort Philips Sonicare ) im Aufsichtsrat unterstützt wird, schafft über 99 Prozent. Karies könnte so für immer Geschichte sein.

Die Gesundheitsdaten, die das "Detection Device" erhebt, lassen sich direkt mittels App einsehen. Bei epitome werden diese in einen smarten Spiegel geladen - etwas, das in Zukunft ebenfalls alltäglich sein könnte. Verortet das Device Verunreinigungen an den Zähnen, werden diese explizit vermerkt. Das wiederum kann Zahnärzten die Behandlung erleichtern, so der CEO, und die Dauer einer professionellen Mundhygiene künftig halbieren

Was den Unterschied macht? Die Sensoren. Eine elektrische Zahnbürste hat im Schnitt vier, eine Waschmaschine acht, so Kloibhofer. Der „e1“ soll über hundert haben – ein Grund für den stolzen Preis, der bei 2.400 Euro, exklusive verpflichtendes Monatsabo für Liquids und Aufsätze, liegt. „Wir wissen, dass das nicht für jedermann ist“, so der epitome-CEO. „Aber das liegt nicht daran, weil wir so eine große Marge beziehen. Wir wollen das Gerät früher oder später in der ganzen Welt anbieten.“

Anders gesagt: Der jetzige „e1“, der in Handarbeit gefertigt wird, ist nicht darauf ausgelegt, Gewinn zu erwirtschaften. „Sondern um in den nächsten Jahren den Siegeszug des e1 zu finanzieren.“ Der Plan lautet: Zuerst Deutschland für Europa, dann Amerika und dann Japan. „Wenn man die drei Märkte gekapert hat, ist man in einer guten Situation, etwas weltweit verbreiten zu können.“