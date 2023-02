YouTube CEO, Susan Wojcicki, verlässt Unternehmen

Susan Wojcicki tritt als YouTubes CEO zurück. Neal Mohan, der Chief Product Officer des Video-Portal-Unternehmens, wird diese Rolle nun übernehmen. In einem YouTube-Blog postet sie:

„Heute, nach fast 25 Jahren hier, habe ich beschlossen, von meiner Rolle als Leiterin von YouTube zurückzutreten und ein neues Kapitel zu beginnen, das sich auf meine Familie, meine Gesundheit und persönliche Projekte konzentriert, die mir am Herzen liegen.“ Sie bleibe jedoch als Beraterin bei Alphabet tätig.

Wer ist Susan Wojcicki?

Als enge Freundin der Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin, startete sie ihre Karriere bei Google (dem Mutterunternehmen von YouTube) als das Unternehmen noch seinen Kinderschuhen war. Konkret startete Google in ihrer Garage. Nach der Übernahme YouTubes durch Google wurde sie CEO von YouTube.

Ein "beunruhigender" Trend

Ihr Abgang ist jedoch nicht der einzige im Silicon Valley. Die Big Player in der Technik-Branche verzeichneten in den letzten Jahren den Ausstieg von Sheryl Sandberg, die Chief Operating Officer bei Meta, Meg Whitman, Ex-CEO von Hewlett-Packard (HP), Ginni Rometty von IBM und Marissa Mayer von Yahoo.

Die New York Times befragte Laura Kray, Professorin für Führung an der University of California, Berkeley, zu diesem Trend. „Die Tatsache, dass diese äußerst erfolgreichen weiblichen Führungskräfte durch Männer ersetzt werden, ist beunruhigend.“ Sie fügte auch hinzu, dass die Karrieren von Frauen in der Technologiebranche tendenziell kürzer seien als die von Männern. Und durch den Verlust von weiblichen Führungskräften in dieser Branche würden jüngere Frauen auch Vorbilder verlieren.