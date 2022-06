Xing-Chefin Petra von Strombeck: "Wir stehen am Anfang eines Tsunamis"

Dann sind Sie weiter als manch andere Unternehmen. Viele haben nicht nur Probleme, ihre Mitarbeiter zurück ins Büro zu holen, sondern solche überhaupt zu bekommen oder zu halten.

Der Fachkräftemangel und die hohe Wechselbereitschaft macht den Unternehmen zu schaffen. Und das sind Entwicklungen, die in der nahen Zukunft nicht einfacher werden.

Sie wissen das für sich zu nutzen: Mit Marken wie XING oder Kununu legen Sie Fokus auf das B2B-Geschäft, positionieren sich als Recruiting-Partner der Unternehmen.

Der Bereich ist unser größter Wachstumstreiber. Wir erleben ja auch gerade den Anfang eines Tsunamis, wenn wir bedenken, dass wir in den kommenden Jahren im DACH-Raum fünf Millionen unserer Arbeitenden verlieren werden. Das sind über zehn Prozent. Wir beschweren uns bereits jetzt über einen Fachkräftemangel, aber das, was da noch kommt, das wird unglaublich sein. In solch dynamischen Märkten ist es natürlich toll, ein Geschäftsmodell zu haben, mit dem wir Recruiting in allen Facetten anbieten können.

Wie schaffen es Unternehmen, überhaupt noch Mitarbeiter zu bekommen?

Es geht nicht nur um New Work, sondern auch um New Hiring. Sich heute wochenlang auf eine Bewerbung nicht zu melden, geht nicht, weil der Bewerbende in dieser Zeit vermutlich schon drei andere Angebote auf dem Tisch hat. Es braucht heute enorm schnelle Prozesse und eine Kommunikation auf Augenhöhe mit dem Kandidaten. Der Bewerbende muss heute König sein, sonst sieht man als Unternehmen schnell alt aus.

New Work SE hat sich auf die Fahnen geheftet, Talente und Unternehmen zusammenzubringen und dabei die Unternehmenskultur in den Vordergrund zu stellen. Spielt Letztere im Recruiting-Prozess wirklich eine derart große Rolle?

Weniger im Recruiting-Prozess, spätestens wenn es dann aber darum geht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu behalten. Und genau da kommen wir ins Spiel. Wir sitzen auf den Daten von 21 Millionen Xing-Nutzern, wissen, wofür sich diese interessieren. Zusätzlich haben wir noch die Daten unserer Unternehmensbewertungsplattform Kununu, wir wissen also, was welches Unternehmen bietet und ob dies zu einem Talent passen könnte. Was wir machen, ist Matchmaking, wir sind praktisch eine Partnervermittlung zwischen Jobsuchenden und Firmen. Und genau da heben wir uns auch von anderen Plattformen und Netzwerken ab.