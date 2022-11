WorldSkills: So viel Gold gewinnt Österreich

"Alles egal, wir haben gewonnen"

, sagt Jonas Schulner (Goldgewinner in Betonbau). Seit vergangenem Sonntag (27.11) sind auch die letzten Bewerbe der 46. „WorldSkills“ geschafft -das große Finale war im Messezentrum Salzburg- und Österreich bringt gleich zwölf Medaillen mit nach Hause. Die Ergebnisse dieser WM sind somit eine der erfolgreichsten für Österreich. Zuvor konnten 1983 19 Medaillen abgeräumt werden und 2019 zwölf.

Die Skills gingen erstmals einmal um die Welt: Nachdem die Berufsweltmeisterschaften in Shanghai abgesagt wurden, reisten die Bewerberinnen und Bewerber in insgesamt 15 Länder. Von Dänemark nach Italien, Japan und in die USA. In jedem Land messen sich die besten in unterschiedlichen Fachbereichen. Seit 1950 wird der internationale Berufswettbewerb alle zwei Jahre ausgetragen. Dieses Jahr treten 45 Fachkräfte aus Österreich an, die sich in 39 Berufen mit über 1.000 Mitbewerbern aus der ganzen Welt messen.

Das Gesamtergebnis der WorldSkills 2022 für Österreich

6 Mal Gold, 2 Mal Silber, 4 Mal Bronze, 20 Medallions for Excellence: