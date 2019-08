WorldSkills 2019: Was Österreich an der Weltspitze hält

Von 22. bis 26. August traten 46 jungen Fachkräfte aus Österreich gegen 62 weitere Länder auf den WorldSkills in Kazan an. Am Ende kehrte Team Austria mit sechs Mal Gold, fünf Mal Silber, ein Mal Bronze und 17 Medaillons for Excellence zurück. Was hält Österreichs Fachkräfte an der Weltspitze?

Die Luft in Halle D kann man schneiden. Es ist warm, Lackgeruch mischt sich mit dem Duft frischgebügelter Stoffe. Die Zuseher drängen sich um die Maler-Arbeitsinsel. Die letzte Minute des sechstägigen Wettbewerbs läuft an. Den Salzburger Stefan Planitzer tangiert der Trubel nicht. Er trägt Ohrstöpsel, bleibt fokussiert.

Pinsel eintunken, Farbe abstreifen, sanft ansetzen – tausende Male hat er diese Bewegungsabfolge gemacht. 5,4,3,2,1 – mit dem Bimmeln der Kuhglocke fallen die Teilnehmer der anderen Länder ihren Trainern in die Arme, jubeln. Maler Planitzer bleibt seiner Routine treu: Zuerst wird der Arbeitsschritt zu Ende geführt. Und dann umarmt.

Österreicher holt Gold und wird "Best of Nation"