Der richtige Pitch

Werbeagenturen gibt es viele. Ist ein Unternehmen auf der Suche nach einer Agentur, so ist eine der häufigsten Methoden, diese zu finden der sogenannte Pitch – Neudeutsch für die Wettbewerbspräsentation. Der Auftraggeber formuliert seine Kommunikationsziele, Agenturen stellen ihre Konzepte vor, wie sie diese verwirklichen wollen. Der Vorteil des Agentur-Pitch: Bereits vor endgültiger Vergabe eines Auftrags können beide Seiten ausloten, wie eine künftige Zusammenarbeit ausschauen könnte, ob Auftraggeber und Agentur kompatibel sind.

Doch: Was muss man beachten, damit eine Agenturausschreibung wunschgemäß abläuft? Welche Fehlerquellen gibt es und welche sind besonders verhängnisvoll? Wie wird ein realistisches Anforderungsprofil erstellt? Wie geht man mit dem Reizthema Abschlagshonorar um?

Fragen wie diesen geht die Strategie Austria am 16. Mai im Workshop "Strategie im Pitch" für Auftraggeber von Agenturen nach. Der eintägige Workshop in Wien richtet sich an Geschäftsführer, Entscheidungsträger sowie Mitarbeiter im Bereich Marketing, Kommunikation, PR und Werbung. Anmeldungen sind bis 13. Mai möglich.