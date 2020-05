Wo Expats am besten leben

Derzeit arbeiten laut Wirtschaftsagentur Wien rund 20.000 internationale Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im hochqualifizierten Bereich in Wien. Die Metropole bietet vieles, was ein Expat-Herz begehrt und ist auch 2015 wieder zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität weltweit gewählt worden (230 Großstädte wurden in einer weiteren Mercer-Vergleichstudie von Expats bewertet). Wien punktet bei Expats besonders bei der Verfügbarkeit von geeigneten Mietobjekten, der Auswahl an Theater- und Musikdarbietungen sowie Restaurants und dem Angebot von internationalen Schulen.

Im Schnitt bleiben Expats drei Jahre hier. "Wir sehen aber, dass sich viele in die Stadt verlieben – und bleiben", sagt Ursula Kainz von der Wirtschaftsagentur. Die meisten Anfragen erhält sie aus den USA, Deutschland, aus heimischen HR-Abteilungen, die Expats aufnehmen, sowie aus Großbritannien und Frankreich. Beratung suchen die Expats in den Bereichen Aufenthalt, Steuerberatung und Arbeitsplatzsuche für mitreisende Familienangehörige.

Nicht nur für ausländische Arbeitnehmer, auch für ausländische Arbeitgeber ist Wien attraktiv. 159 internationale Unternehmen waren 2014 in Wien angesiedelt, mit 41 kamen die meisten aus Deutschland. Jährlich werden es mehr. Diese Neuansiedelungen bescherten der Stadt rund 960 Arbeitsplätze und einen Investitionsrekord von mehr als 244 Millionen Euro in 2014.