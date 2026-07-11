Globales Wettbewerbsranking: A bissl wie die Nati, bitte

„Hopp Schwiiz!“ Wenn die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft, liebevoll „Nati“ genannt, bei Weltmeisterschaften antritt, ist eines sicher: Sie ist dabei und spielt gut mit. Im Gegensatz zu Österreich qualifizieren sich die kleineren Nachbarn regelmäßig und erkämpften sich diesmal sogar das Viertelfinale .

Kein Zufall, sondern Ergebnis konsequenter Aufbauarbeit: langfristige Nachwuchsförderung, professionelle Strukturen, Verlässlichkeit, Teamgeist. Tugenden, die auch die Schweizer Wirtschaft auszeichnen. Die Eidgenossen liegen im globalen IMD-Wettbewerbsranking konstant vorne, auch wenn sie heuer von Hongkong und Singapur auf Rang 3 verwiesen wurden.