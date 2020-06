Wirtschaftsstudenten fordern: Lehrt uns was Neues!

40 Vereinigungen von Studierenden der Ökonomie aus 19 Ländern rund um die Welt (darunter auch Studierende der WU Wien) haben ein Manifest für eine Anpassung der Ökonomen-Ausbildung verfasst und am Montag im Netz unter www.isipe.net veröffentlicht. Sie fordern eine größere Vielfalt von Denkschulen, Autoren und theoretischen Perspektiven.

"An den Universitäten werden bereits längst veraltete und widerlegte Theorien unterrichtet und die Kritik daran ausgeblendet", so eine Sprecherin der Gesellschaft für Plurale Ökonomik Wien. Die Ökonomie sei "auf einem Auge blind". "Wir wollen die Realität in die Hörsäle zurückholen und nicht länger hinnehmen, dass eine Vielzahl relevanter Theorien schlichtweg überhaupt nicht im Studienplan vorkommt." Für eine Reform bräuchte es an Unis neue Lehrende und Forscher, eine intensivere Zusammenarbeit mit sozial- und geisteswissenschaftlichen Fakultäten und neue Lehrpläne.

So ein Wandel mag für große Institutionen schwierig sein. Doch er ist bereits im Gange, es brodelt von unten. Studierende bringen sich einfach selbst bei, was sie wissen müssen. In Workshops, Kursen, Lesekreisen, eigens für Ihresgleichen organisierte Konferenzen. "Mit Vorlesungen zu Themen, welche nicht im Lehrplan vorgesehen sind, können wir wöchentlich Hörsäle füllen", erklären sie in ihrem Manuskript.

Und was sagen diejenigen, an die sich die Forderungen richten? Wie stehen die Pädagogen und Unis in Österreich dazu? Offiziell noch gar nicht.

Josef Aff, Professor und Leiter des Instituts für Wirtschaftspädagogik an der WU Wien erklärte auf Nachfrage, dass er die Forderungen der Studierenden durchaus nachvollziehen kann. "Ich kann mir vorstellen, dass vieles, was an den Hochschulen gelehrt wird, veraltet ist. Unis sind immer im Nachhinein aktiv." Forscher und Lehrende wären dazu angehalten, in den Journals Mainstream-Themen und Meinungen zu publizieren, andernfalls würden sie nicht veröffentlicht. "Das impliziert die Gefahr, dass wir in den Wissenschaften nachhinkend kommentieren anstatt die Trends schon vorwegnehmen. So entsteht alles außerhalb der Unis. Nicht umgekehrt. Ich würde mir wünschen, dass wir Strömungen neu erfinden und nicht immer nur alte analysieren", so Aff.

Ein Diskurs über eine Reform der Lehren würde sich Affs Meinung nach lohnen. "Der aktuelle Mainstream liefert zu einseitige Antworten auf die Frage, mit welchen Kompetenzen zukünftige Ökonomen ausgestattet sein sollen." Die Vereinigung ruft Studierende, Bürger und bestehende Ökonomen auf, sich ihrer Forderung nach einer Reform anzuschließen und Volkswirtschaftliche Veränderungen kritisch zu betrachten.