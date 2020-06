Wir müssen reden

Obwohl die beiden nie explizit Entrepreneure werden wollten, wirken sie in der Start-up-Szene angekommen. "Ich denke, der beste Antrieb um Unternehmer zu sein, ist der starke Wunsch, eine Sache besser machen, ändern zu wollen. Denn es braucht die Vision, die trägt – auch wenn die ersten Mitarbeiter dazukommen", sagt Häusler. Der 25-Jährige selbst hat sein Studium an der WU Wien für das Unternehmer-Dasein beendet. "Es hat keinen Sinn mehr gemacht: Am Vormittag lernte ich den Einstieg in die Volkswirtschaft, am Abend führte ich Equity-Verhandlungen."

Leo Fasbender, heute 26 Jahre alt, studierte an der Goldsmiths, der University of London Media and Communications, bis das Unternehmen seine ganze Aufmerksamkeit forderte und er zurück nach Wien kam.

Österreich scheint in der europäischen Start-up-Szene einen immer wichtigeren Platz einzunehmen. So hat etwa kürzlich das amerikanische Forbes-Magazin Österreich zu einem von sieben wichtigen europäischen Start-up-Hotspots erkoren. "Was sich hier in den vergangenen vier Jahren getan hat, ist ein Wahnsinn", sagt auch Felix Häusler. Was fehlt? "Ernsthafte Events, bei denen man öfter gesagt bekommt, was man falsch macht. Und Accelerators", sagt er. Auch in der Investorenszene soll sich bald einiges ändern, erwartet Leo Fasbender: "120 Milliarden Euro sind in Stiftungen geparkt und sind damit dem Wirtschaftskreislauf entzogen, was extrem kontraproduktiv ist – für die gesamte Jungunternehmerszene. Hier ist die Politik gefragt, etwas zu tun."