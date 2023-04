Wiener Schokolade-König: "Ich kann ja nicht zusperren"

Wie äußert sich das beim Umsatz und Gewinn?

Das wird sich herausstellen, wenn Ostern vorbei ist. In der Hauptsaison, zu Weihnachten und Ostern, haben wir viele inländische Kunden. Zwischen Ostern und September leben wir von den Touristen, was in den vergangenen Jahren schwach gewesen ist.

Sind die Touristen zumindest jetzt ausreichend vorhanden?

Die Hauptklientel an ausländischen Touristen sind die Japaner und die fehlen. Durch den Krieg werden viele Flüge umgeleitet und sind teuer und lang, weil man fast nicht mehr direkt fliegen kann.



Wie steht es um Lieferengpässe – haben Sie hier Erfahrungen gemacht?

Wir haben hier überhaupt keine Probleme gehabt, weil wir darauf achten, dass wir lokal sind und sehr nachhaltig produzieren und einkaufen. Wir haben nur gemerkt, dass die Kartonagen und das Verpackungsmaterial teurer geworden sind, weil die Händler, bei denen wir einkaufen, natürlich die Rohstoffe nicht nur aus Österreich beziehen und die Rohstoffpreise gestiegen sind.