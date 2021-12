Wiener Christkindlstandlerin: „Ich denke nicht ans Aufgeben“

Flexibilität

Flexibilität braucht sie auch von ihrem Team. „Ich muss ihnen teilweise spontan absagen, weil nichts los ist. Wenn das Wetter schlecht ist, kommen noch weniger. Dann brauche ich weniger Personal.“

Ohne Touristen

Es fehlen die Touristen, meint Cmyral. Gleichzeitig ist der Aufwand aber mehr, auch für die Veranstalter. „Der Markt wurde aufgebaut, um dann wieder geschlossen zu werden. Außerdem mussten die Veranstalter Security-Personal einstellen, Kontrollen organisieren. Ich hoffe wirklich, dass die Veranstalter das wirtschaftlich überleben.“

Trotzdem, ans Aufgeben möchte Cmyral nicht denken. Sie hofft auf erfolgreiche Weihnachtsmarkttage in Schönbrunn bis zum 26.12. Der Silvestermarkt ist auch abgesagt worden, und so verkürzt sich ihre Saison auf rund zwei Wochen. Das ganze Jahr leben konnte sie auch in Normalzeiten nicht von ihrem Gastrostand, der eine der teuersten Mieten der Adventmärkte hat.

Aber: „Würde es sich nicht erwirtschaften, würde ich es nicht machen. Ob es sich heuer rechnet, kann ich noch nicht sagen.“