Wien unter besten Studentenstädten

Wien ist unter den 50 besten und attraktivsten Städten für Studierende. Das zeigt das am Dienstag erschienene Ranking der QS Best Student Cities. Paris führt die Liste bereits zum zweiten Mal an, gefolgt von London mit nur zwei Punkten Abstand. Als einzige Stadt aus Österreich belegt Wien in diesem Jahr Platz 15.

Das Städte-Ranking wurde vom Team der jährlichen QS World University Rankings erstellt und basiert auf fünf Säulen, die in weitere Kriterien gegliedert sind: Universitäts-Ranking, Mix der Studenten, Lebensqualität, Arbeitgeber vor Ort und Bezahlbarkeit. Für die Teilnahme am Ranking müssen die Unis zwei Bedingungen erfüllen: Die Einwohnerzahl der Stadt, in der die Universität liegt, muss über 250.000 liegen. Und im gesamten QS World University Ranking müssen mindestens zwei Universitäten des Landes vertreten sein.