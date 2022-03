Wie Sternekoch Filippou die Kantine zum Gourmettempel macht

Hokkaido-Gulyás, Topinambur Schaumsuppe, Acai-Bowl oder Freilandhuhn mit Rosmarinkartoffeln. Saisonal, bio, regional, nachhaltig. Dazu eine große Auswahl an veganen und vegetarischen Genüssen – Wohlfühlambiente inklusive. Was wie ein kulinarisches Potpourri eines Haubenlokals klingt, sind aktuelle Angebote an Speisen und Wertvorstellungen innovativer heimischer Kantinen, die neue Wege rund um das Thema betriebliche Esskultur beschreiten.

Innovative Gastrokonzepte

Das verstaubte Flairalter Betriebskantinen ist auch hierzulande zunehmend Einheitsbrei von gestern. So haben sowohl dunkle Holzvertäfelungen und verblasste Kunstpflanzen ausgedient, als auch zerkochtes Gemüse, stundenlang aufgewärmte Lebensmittel und Großküchendüfte via Fritteuse. Innovative Gastrokonzepte für Betriebe werden heute von engagierten Profis umgesetzt und sprechen oft große Unternehmen an, die mit ihrer Verpflegungsstrategie einen Mehrwert hinsichtlich Employer Branding generieren.

Ernährungsexpertin Hanni Rützler

Google, Spotify, Dropbox & Co. haben es vorgemacht: „In ihren Betriebsrestaurants geht es nicht mehr um schnelle Kalorienaufnahme. Es geht um Genuss, bewusste Entspannung sowie um Kommunikation, um Vernetzung und kreativen Austausch“, bringt Ernährungsexpertin und Trendforscherin Hanni Rützler den Perspektivenwechsel auf den Punkt. „Betriebskantinen sind – dank ihrer Größe – die Tanker der Gastro-Branche und vergleichsweise schwer zu manövrieren. Dennoch ist das Angebot in den meisten Unternehmensrestaurants deutlich vielfältiger geworden.“ Schließlich sei betriebliche Esskultur Ausdruck der Wertschätzung für Mitarbeiter.