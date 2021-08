Wie Geschwister Karriere machen

Wie der berufliche Erfolg der Geschwisterkinder die eigene Karriere beeinflusst, inspiriert oder verunmöglicht.

Es ging schon bei den Kindern von Adam und Eva schief: Kain ermordete seinen Bruder Abel aus Eifersucht, weil dessen Opfer von Gott vorgezogen wurde. Und auch abseits der biblischen Geschichten gilt: „Rivalität unter Geschwistern ist weit verbreitet“, so Sozialwissenschafter Ingmar Vriesema. Denn welche Karrieren Geschwister wählen, wie erfolgreich sie damit sind und wie die Eltern auf die unterschiedlichen beruflichen Wege reagieren, beeinflusst meist auch die Zielstrebigkeit und Zufriedenheit im eigenen Job.

Besonders schwierig ist es für jene, deren Geschwister beruflich uneinholbar erfolgreich sind. Genau mit diesen hat sich Vriesema in einem Buch beschäftigt. Er definiert darin fünf mögliche Konstellationen: Geschwister, die konkurrieren, da sie eine ähnliche Tätigkeit ausüben. Geschwister, die sich wie Tag und Nacht voneinander unterscheiden. Nutznießer, die aus dem Ruhm ihrer Geschwister einen persönlichen Gewinn zu schlagen versuchen, große Brüder und Schwestern, die als Inspirationsquelle dienen und Geschwister, die – gerade wegen des Erfolgs – noch enger verbunden sind.

Die Rivalen

Im gleichen Beruf zu sein,ist ein Risiko

Um sich zu unterscheiden, suchen Geschwister meist eine berufliche Nische, in der jeder Einzelne brillieren kann. Nicht so der Typ „Rivale“. Er sucht Konkurrenz, indem er den gleichen Beruf wie Schwester oder Bruder wählt. Bekannte Rivalinnen sind die Tennis-Schwestern Williams. Dass es auch der Bruder von Diego Maradona als Fußballer versuchte, wissen die wenigsten: Denn meist schadet zu große Konkurrenz unter den Geschwistern der Karriere mehr, also sie nutzt.

Die Gegenpole

Einen anderen Weg zu gehen, lohnt sich

Der Typ „Gegenpol“ versucht als Gegenstrategie des dauerenden Vergleichs, sich beruflich deutlich vom Familienmitglied zu differenzieren. Yeslam bin Ladin etwa ist Vorsitzender der SICO mit Sitz in Genf und distanziert sich seit Langem von Bruder Osama bin Laden. Steve Jobs traf seine jüngere Schwester Mona Simpson erst im Erwachsenenalter, da er zur Adoption freigegeben wurde. Mona selbst wählte als Schriftstellerin eine völlig andere Karriere als der berühmte große Bruder.

Die Nutznießer

Die Bruder-Schwester-Rolle als Berufung

Natürlich kann es auch Vorteile bringen, wenn der eigene Bruder oder die Schwester auf der Karriereleiter ganz oben steht. Das weiß auch die Geschwister-Kategorie „Nutznießer“, die den Windschatten ihrer erfolgreichen Geschwister geschickt ausnutzen: Ob aus purer Gehorsamkeit, aus Opportunismus oder weil sie einfach auch etwas Ruhm wollen und quasi im Windschatten Karriere machen. So wie Madonnas Bruder, Tänzer und Autor Christopher Ciccone.

Die Vorbilder

Ältere Geschwister steigern den Ehrgeiz

In den ersten Lebensjahren sind die älteren Geschwister das große Vorbild. Die Jüngeren sind unermüdlich im Nacheifern, doch bleiben die Großen stets schneller, klüger und besser. Ein Ärgernis, das auch Einfluss auf die Karriere haben kann. Im Bestfall spornt der Neid zu beruflichen Höchstleistungen an, doch er kann auch schaden: Lady Diana etwa litt sehr an den Erfolgen ihrer Schwester. Maria Callas war so eifersüchtig auf ihre ältere Schwester Jackie, dass sie ihr sogar das Singen verbot.

Die Vertrauten

Geschwister als Vertraute und Kraftquelle

Trotz Neid und Streit zwischen Geschwistern sind die Begriffe „schwesterlich“ und „brüderlich“ positiv besetzt. Die „Vertrauten“ schaffen es, dieses Ideal auch beruflich zu nutzen: Maja Einstein etwa wurde eine Lebensgefährtin von Albert – aus Notwendigkeit und Vergnügen. Franz Kafka war für seine kleine Schwester Ottla einer der wenigen Lichtblicke. Gerade, wenn man auf der Karriereleiter ganz oben ist, bleiben solche Geschwister ein wichtiger Anker im hektischen Berufsalltag.