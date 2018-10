whatchado stellt sich neu auf: Mitbegründer Mahlodji geht

Fast sieben Jahre nach der Gründung der Wiener Jobvideo-Plattform whatchado geht das Unternehmen in eine nächste Phase: Jubin Honarfar wird alleiniger Geschäftsführer von Österreichs innovativster Online-Karriereplattform. Ali Mahlodji, Mitbegründer und zuletzt als Chief Storyteller in der Geschäftsführung tätig, scheidet aus dem Management aus und wird sich ab 2019 seiner Arbeit als EU-Jugendbotschafter, Trendforscher, Speaker und Autor widmen.

Für Mehrheitseigentümer Johann Hansmann ein logischer Schritt: „In der Aufbauphase von whatchado war es ganz wichtig, dass Ali die Geschichte von whatchado erzählte und erklärte. Jubin hat schon in den letzten drei Jahren maßgeblich die Strategie verantwortet und wird whatchado erfolgreich weiterführen.“

Die Gründe

Warum Mahlodji ausgerechnet jetzt diesen Entschluss gefasst hat, was das für sein Unternehmen bedeutet und was seine Pläne für die Zukunft konkret sind, lesen Sie in unserem Hintergrundgespräch in der Samstagsbeilage JOB Business.