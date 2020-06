Wer hat Angst vorm Vortrag?

Auch graue Theorie will schillernd rüberkommen. Dass das nicht einfach ist, weiß Alexandra Terzaki. Die "Speaker of the Year" ist Juristin und berät Unternehmen seit 1996 im Bereich des Vergaberechts. "Holen Sie die Zuhörer ins Boot, stellen Sie fragen, finden Sie heraus, was Sie sich von Ihnen erwarten", so Terzaki. Es sei ein No-Go nicht zu wissen, was die Zuhörer bräuchten.

Auch Hubert A. Eisl’s Spezialgebiet ist komplex. Der "Trainer of the Year" ist Geschäftsführer der ELGA GmbH und spricht zum Thema Elektronische Gesundheitsakte. Ein Thema das polarisiert. "Wenn ich weiß, dass die Zuhörer eine besonders kritische oder negative Einstellung haben, bereite ich im Vorfeld Contra-Argumente vor, um für kritische Fragen gerüstet zu sein", so Eisl. Alexandra Terzaki relativiert die unangreifbare Rolle des Präsentators allerdings. "Man darf sich vorne nicht zu ernst nehmen. Man muss über seine Materie lachen können, die Leute wünschen sich auch Unterhaltung."