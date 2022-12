Eine Briefmarke kaufen und gleichzeitig ein Kunstwerk erwerben? Das macht jetzt die neue Krypto-Briefmarke des Händlers Philatelie Liechtenstein möglich. Am 19. Dezember wurde sie im alten Kino in Vaduz präsentiert. Mit dabei: Der brasilianische Neo-Pop-Art-Künstler Romero Britto, dessen Gemälde sich in der Sonderedition befindet.