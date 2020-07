Weltenwandler: Vom Konzern ins Start-up

„Konzerne sollten Menschlichkeit und Diversität höher schätzen“

Ex-Konzern-CEO und Business Angel Philip Ginthör geht neue Wege in der Start-up-Szene. Ein Gespräch über Ziele, Mankos und wo er hin will

KURIER: Sie haben viel Konzernerfahrung, waren von 2011 bis 2018 CEO von Sony Music Österreich, Deutschland, Schweiz. Warum der Weg zum Start-up?

Philip Ginthör: Das zieht sich durch meine Vita. Ich war lange bei Konzernen, habe viel Zeit in großen Strukturen verbracht. Es war klar: Es ist Zeit, in die Welt von Start-ups zu wechseln. Wenn man unternehmerisch etwas Handfestes machen möchte, muss man nicht mehr in Konzerne gehen. Die, die es am besten machen, sind Start-ups.

Was vermissen Sie aus der alten Konzern-Welt?

Konzerne haben enorme Ressourcen, etwa für Recherchen, da herrscht ein Reichtum an Know-how. Und: Wenn man etwas hat, das funktioniert, gibt es auch die Mittel, sofort zu skalieren.

Was sollten Konzerne von Start-ups lernen?

Die Sinnorientierung. Das Warum hinter dem, was man tut. Und die Orientierung am Kunden. Konzerne sollten Menschlichkeit und Diversität im Team höher schätzen und nutzen und dadurch offener, kreativer und transparenter werden.

Ist das bei den großen Corporates schon angekommen? Oder eher eine Seltenheit?

In der Theorie ist das schon angekommen. Es wird auch weiter Einzug halten, aber es braucht Anpassungsfähigkeit. Das ist nicht leicht mit 6000 Mitarbeitern. So wurden ganze Geschäftsmodelle pulverisiert – denken Sie an die Musikindustrie.

Weil die Strukturen zu starr sind?

Weil die Kultur dafür fehlt. Konzerne gehen noch immer häufig davon aus, dass sie eine unangreifbare Position auf dem Markt haben. Aber unternehmerischer Fortschritt ist nicht mehr nur an große industrielle Ressourcen gekoppelt. Start-ups sind agil und haben die Technologie auf ihrer Seite. In kleinen Teams entscheiden wir schneller, fast zwischen Tür und Angel.

Also auf die Größe kommt es an?

Ja. Und die Strukturen, den Aufbau der Organisation und vor allem auf die Unternehmenskultur.

Sie sind jetzt auch COO von Aklamio, einem schnell wachsenden Start-up in Deutschland. Alles vergrößert sich automatisch. Wird dann aus einem Start-up ein Konzern?

Das ist natürlich die andere Seite der Metamorphose. Ab einer Größe von 80 Mitarbeitern müssen Start-ups auf funktionale Organisationen, auf Kompetenz statt Freundschaft, umstellen. Aklamio ist jetzt genau an dieser Grenze. Deshalb habe ich mich entschieden, nicht mehr nur Investor zu sein, sondern ins operative Management zugehen. Hier kann ich diesen Übergang von einer Welt in die Nächste begleiten.

Wie wurden Sie als Konzern-Mann im Start-up angenommen?

Am Anfang war das Team sehr skeptisch darüber, was ich ihnen als Außenstehender und vom Konzern kommend da jetzt erzählen will.

Ist Aklamio nur eine Etappe auf dem Weg zum nächsten Managerposten? Wohin geht’s?

Ich bin heute genau dort, wo ich hin will. Mein Thema ist Transformation, Wachstum durch Veränderung. Ob das das nächste Start-up ist, die Konzern-Werdung von Aklamio oder ein Konzern – das bleibt offen.

Das heißt, Sie würden zurück in einen Konzern gehen?

Es ist für mich entscheidend, welche Vision und Kultur im Unternehmen herrscht. Ich fühle mich in beiden Welten zu Hause. Größe, Marke und Branche sind für mich eher sekundär.