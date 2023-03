Wellbeing: Der Erfolgsfaktor für Unternehmen in Europa

Wellbeing auf Platz zwei der Prioritätenliste

Das Wohlbefinden von Mitarbeitern liege inzwischen mit 77 Prozent auf Platz zwei auf der HR-Prioritätenliste europäischer Unternehmen. 2020 galt das Thema noch als „nice to have“. Wellbeing hatte für mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) keinen allzu hohen Stellenwert. Heute schneidet nur mehr das Ziel, Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, besser ab. Somit ist die europäische Rangfolge ähnlich wie die in Nordamerika.

Bei Unternehmen aus dem Mittleren Osten und Afrika liegt Wellbeing sogar auf Platz eins. An dritter Stelle liegt in Europa das Erreichen finanzieller Ziele, in Nordamerika Innovation, im Mittleren Osten und in Afrika sind es Diversity, Equity und Inclusion (kurz: DE&I).