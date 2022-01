Welche Job-Trends uns 2022 erwarten

In den vergangenen beiden Pandemie-Jahren hat sich unserer Arbeitswelt merklich verändert. Und auch wenn wir uns mittlerweile an die neue Art des Arbeitens gewöhnt haben, ist der Transformationsprozess nicht abgeschlossen. Auch in diesem Jahr wird sich in der Jobwelt wieder einiges tun. Damit Arbeitgeber und Arbeitnehmer wissen, worauf sie sich einstellen müssen, haben wir die wichtigsten Trends zusammengefasst.

Mehr Flexibilität gefragt

Die vergangenen Monate haben deutlich gezeigt, wie wichtig Change Management und Veränderungspotenzial in unvorhersehbaren Krisen ist und dass es oftmals ein schnelles Umdenken und Anpassen an neuartige Prozesse benötigt. Aus diesem Grund wird im Zuge von Change-Prozessen künftig noch stärker auf veränderungswillige Mitarbeiter gesetzt werden, die es beherrschen, mit ungewohnten Situationen umzugehen.

Diversität als Wettbewerbsvorteil

Begriffe wie Diversität, Fairness und Inklusion sind weiter ins Zentrum der Öffentlichkeit gerückt. Dass diese aber nicht nur symbolisch für wichtige gesellschaftliche Entwicklungen stehen, sondern auch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil im eigenen Unternehmen mit sich bringen können, wird oft vernachlässigt.

„Ein vielfältiges Spektrum an Mitarbeitern stellt aber sicher, dass Produkt- und Dienstleistungskonzepte nicht mit unterschiedlichen kulturellen Werten in Konflikt geraten. Das kann in der Tat einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bringen und über den zukünftigen Erfolg eines Unternehmens entscheiden”, ist Markus Zink, Head of Jobs bei willhaben und Experte in Sachen HR-Trends überzeugt.