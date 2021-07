Weg mit den Viren: Worauf bei der Hygiene am Arbeitsplatz ankommt

Vor eineinhalb Jahren dachten die meisten bei Sicherheit am Arbeitsplatz an Erste-Hilfe-Kurse, Brandschutzübungen und Maßnahmen zur Unfallvermeidung. Mit der Pandemie hat sich das geändert und das Thema Arbeitsplatzhygiene ist ins Bewusstsein vieler Arbeitnehmer und Unternehmen gerückt.

„Personal- und Betriebshygiene haben durch Corona zusätzlich an Bedeutung gewonnen“, sagt auch Experte für Infektionsprävention und gewerberechtlicher Geschäftsführer von Schülke & Mayr Christoph Klaus.

Während Letztere die konkreten Vorschriften zur Reinigung von Produktionsstätten und Räumlichkeiten des jeweiligen Betriebes umfasst, zielt Ersteres etwa auf Niesetikette, ordentliches Auftreten oder saubere Kleidung ab.

Hände waschen und desinfizieren

„Auch Hände waschen und desinfizieren gehört dazu. Wenn man bedenkt, wie oft wir uns mit den Händen ins Gesicht greifen und viele Viren über die Schleimhäute aufgenommen werden, kann das der entscheidende Faktor für oder gegen eine Infektion sein“, sagt Klaus.

Er plädiert dafür, in Büro- und Betriebsstätten Handdesinfektionsständer gut sichtbar aufzustellen. Plakate an den Wänden könnten ebenfalls an die Handhygiene erinnern.

Und auch die Qualität der Produkte spiele eine Rolle. „Qualitativ minderwertige Produkte ohne hautpflegende Inhaltsstoffe sind vor allem aus dermatologischer Sicht – Stichwort rissige Hände – äußerst problematisch und fördern sicher nicht die Anwendung“, weiß Klaus.