Er hat sich lange auf diesen Augenblick vorbereitet. Er kennt die Lage des Unternehmens und seinen Wert auf dem Markt. Ihm gegenüber die Chefin mit stählerner Miene. Und dann die Reaktion, die ihm den Wind aus den Segeln nimmt: ein klares Nein. „Das Unternehmen könne sich eine Gehaltserhöhung nicht leisten“, heißt es nur. Der Kopf schwirrt. Er kann nicht klar denken. Die Verhandlung stockt, es sieht nicht gut aus.

Verhandlungen brauchen Strategien, Taktiken. Das betrifft nicht nur Geschäftsverhandlungen im Business-to-Business-Bereich. Auch die gefürchtete Gehaltsverhandlung will vorbereitet und strategisch durchgedacht sein. Die Verkaufs- und Verhandlungstrainerin Ulrike Knauer rät zu Ungewöhnlichem: einer Pause.

Pausen als Taktik können zum eigenen Vorteil genutzt werden, weiß die Verhandlungsexpertin.

Und so geht’s

„Wenn der Chef oder die Chefin bei der Gehaltsverhandlung die Erhöhung verneint, kann man entweder in sich zusammen sinken oder die Kontrolle behalten und eine Pause verlangen,“ sagt Ulrike Knauer. Das Einfordern einer Pause, sei es für einige Minuten, einige Tage oder sogar einige Wochen erhöht den Druck auf die Chefetage, man selbst erhöht seine eigene Macht. Wenn man klein beigibt, merkt der Chef oder die Chefin, dass die Macht auf ihrer Seite liegt. Durch das eigenständige Einfordern einer Pause aber markiert man seine eigene Grenze. „Dadurch kommt man automatisch in einen höheren Machtbereich, weil das Gegenüber dadurch verunsichert wird“, so Knauer.