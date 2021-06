Was sich die Jungen heute vom idealen Arbeitgeber erwarten

Wie sieht der ideale Arbeitgeber aus Sicht der jungen Generation in Österreich aus? Dieser Frage ist eine Studie des Beratungsunternehmen PwC auf den Grund gegangen und zeigt:

Ein gutes Gehalt ist wichtig

Vor allem flexibles Zeitmanagement sowie die gelegentliche Nutzung von Homeoffice spielt für die Generation Y und Z (ab 1980 Geborene) heute eine wesentliche Rolle. Damit unterscheiden sie sich in ihren Wünschen an den idealen Arbeitgeber deutlich von älteren Generationen. „Natürlich ist die Möglichkeit zum Homeoffice auch bei älteren Arbeitnehmern beliebt. Die Abgrenzung von Beruf und Privatem bedeutet den Älteren aber nach wie vor mehr“, sagt Olivia Stiedl, People und Organisation Leader bei PwC Österreich.Den Jungen wiederum ist ein gutes Grundgehalt wichtig – „das hat sich vor allem in der Krise herauskristallisiert, obwohl für das langfristige Halten der Mitarbeiter auch andere Faktoren zentral sind“ – sowie die Chance im Ausland zu arbeiten.