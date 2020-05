Was gute IT anders macht

Was die Top-IT-Performer anders machen? "Zum einen spielt der CIO eine große Rolle im Unternehmen. Seine Kollegen im Vorstand haben sehr viel IT-Know-how und deshalb wahrscheinlich auch ein anderes Verständnis von IT", erklärt Schmid. Als Ergebnis haben viele CIOs von agilen Unternehmen das Ziel, die Digitalisierung voranzutreiben, während CIOs von überforderten Unternehmen in erster Linie die Effizienz erhöhen und die Kosten senken sollen. Schmid: "Letztere sind klassische IT-Ziele, die aber wenig mit der Weiterentwicklung der IT als Enabler eines Unternehmens zu tun haben."

Weitere Erkenntnisse der Studie: CIOs agiler Unternehmen setzen stark auf Eigenleistung. Schmid: "In agilen Unternehmen wird kaum am CIO vorbei in IT investiert. Dadurch wird eine gut strukturierte IT-Landschaft ermöglicht und neue Datensilos vermieden. Die IT bleibt flexibel." Und was machen Mitarbeiter agiler IT-Abteilungen besser? Laut Studie ist gerade der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern – vor allem im Big Data Analytics und mobilen Technologien – eine großes Problem. Schmid: " Big Data Analytics ist ein relativ neues Gebiet. Spezialisten dafür müssen erst einmal aus- und fortgebildet werden. Mobile Technologien entwickeln sich permanent weiter. Hier gilt es, auch die Mitarbeiter weiter zu entwickeln."