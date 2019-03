Was bringt der Uni-Titel im Verkauf?

Der Professional MBA

Marketing & Sales; Executive Academy WU Wien

Infos: In 18 Monate berufsbegleitend zum MBA. Zugelassen ist man nach dem 1. Studienabschluss und mit drei Jahren einschlägiger Berufserfahrung. Die Kosten belaufen sich auf 33.000 Euro.

Für wen? Internationale Führungskräfte, die ein umfangreiches Spezialwissen in Marketing & Sales möchten. Das Special ist der Austausch unter den Teilnehmen: Sie kommen aus bis zu 20 Ländern und bringen einen großen Erfahrungsschatz ein.



Lohnt es sich finanziell? Global Executive MBA Absolventen können mit einem Gehaltsplus bis zu 45 Prozent innerhalb von drei Jahren rechnen.

***

Der FH Bachelor of Arts

Global Sales and Marketing Bachelor an der FH OÖ

Infos: Mit der Hochschulreife wird man in drei Jahren Vollzeit zum BA, Bachelor of Arts. Kosten: Studiengebühr von 363,36 Euro plus ÖH Beitrag.



Was lernt man in diesem Studium, was man selbst in 20 Jahren „on the job“ nicht lernt? Englisch – das ist Unterrichtssprache – zusätzlich eine zweite und dritte Fremdsprache und unterschiedliche Verkaufsansätze für diverse Branchen und Industrien. Das Special: Ein Pflichtauslandssemester.

Macht sich ein Abschluss bezahlt? Ja. Alle Absolventen bekommen laut FH einen Job im Berufsfeld plus viele interessante Industriekontakte.

***

Der Marketing MSc

Master Marketing und Vertrieb Donau Uni Krems

Infos: In vier Semestern geht es zum MSc (Master of Science). Zugangsvoraussetzungen sind ein Studium oder Hochschulreife plus vier Jahre Berufserfahrung. Die Kosten betragen 13.900 Euro.

Wer sind die Studierenden? Führungskräfte aus Marketing und Vertrieb, Key Account Manager und Gebietsverkaufsleiter sowie Geschäftsführer von kleineren und mittleren Unternehmen.

Was unterscheidet das Programm von anderen? Die Kombination aus Theorie und unmittelbarem Anwendungsbezug. Das Lernkonzept kommt berufstätigen Studierenden sehr entgegen.

***

Der Akademische Experte

Akademischer Handelsmanager FHWien der WKW

Infos: Wer eine Berufsausbildung, etwa Lehrabschluss, zweijährige Berufspraxis sowie Englischkenntnisse auf dem Niveau A2 vorweist, kann sich in zwei Semestern zum Akademischen Handelsmanager weiterbilden. Kostenpunkt: 5900 Euro.



Was lernt man in diesem Studium? Entscheidungen fundiert und mit Weitblick zu treffen und das Bauchgefühl um fundierte Analysen zu ergänzen.

Für wen ist es ideal? Für engagierte Handelsmitarbeiter mit Matura oder abgeschlossener Lehre, die sich auf akademischem Niveau auf anspruchsvolle Führungsfunktionen vorbereiten wollen.

***

Der Business Bachelor

Marketing & Sales an der FHWien der WKW

Infos: Mit Matura oder Studienberechtigungsprüfung in sechs Semestern zum Bachelor of Arts in Business. Die Studiengebühren belaufen sich pro Semester auf 363,36 Euro plus ÖH-Beitrag.

Was lernt man hier, das man „on the job“ nicht lernen kann? Trends und Themen, die in der Praxis oft noch nach dem Prinzip „Trial & Error“ verfolgt werden, werden hier wissenschaftlich reflektiert.

Wer profitiert? Alle, die eine theoretisch fundierte und praxisorientierte Ausbildung suchen. Bei berufsbegleitend Studierenden ist nach Abschluss ein Gehaltsanstieg von bis zu 20 Prozent möglich.

***