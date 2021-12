Warum zahlen Sie Ihren Mitarbeitern eine Impfprämie?

Putzhammer: Wir haben in der Pandemie schon sehr früh mit Aufklärungskampagnen gestartet und umfangreiche Maßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesetzt. So bieten wir u.a. bereits seit mehreren Monaten interne (PCR-) Testmöglichkeiten drei Tage pro Woche an. Ein logischer nächster Schritt war, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Angehörige betriebsinterne Impfstraßen einzurichten, um einen möglichst niederschwelligen Zugang zur Impfung zu schaffen. Und um den Anreiz zu erhöhen, haben wir bereits Anfang September eine Impfprämie eingeführt.

Es ist davon auszugehen, dass die Covid-Schutzimpfung in regelmäßigen Abständen wiederholt werden muss. War die Impfprämie im Unternehmen eine einmalige Sache?

Kuhn: Aus heutiger Sicht war es eine einmalige Sache. Wir hoffen, dass die Aufklärung in den Medien hilfreich ist, um die Impfquote zu steigern.

Putzhammer: Das können wir aus heutiger Sicht nicht sagen, zumal ja die geplante Impfpflicht die Situation verändert hat. Was wir allerdings mit Sicherheit sagen können ist, dass wir alle Maßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufrecht erhalten werden, so lange es die Situation erfordert.