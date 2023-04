Warum ein Wiener Start-up Erfolg versprach und jetzt insolvent ist

Plötzlich insolvent

Jetzt ist das Start-up insolvent und muss seine Tore schließen. "Das gesamte Team hat bis zuletzt gekämpft", sagt Gründer und Geschäftsführer Matthias Depenbusch. "Leider hat sich das Marktumfeld in der Hotellerie im letzten Jahr noch als sehr schwierig erwiesen, sodass der Break-even weiter nach hinten gerückt ist.”

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Unternehmens sind auf die Folgen der Corona-Pandemie, verringerte Digital-Investments in der Hotellerie sowie die Wirtschaftskrise infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zurückzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung. Umsatzeinbußen und Verbindlichkeiten aus der Zeit der Pandemie konnten nicht ausgeglichen werden, wodurch die Liquidität des Unternehmens unter Druck geriet. Eine weitere Finanzierungsrunde konnte kurzfristig nicht organisiert werden.